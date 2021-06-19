Спецпосланник ООН заявил, что ситуация в Мьянме грозит перерасти в гражданскую войну

ООН, 19 июня. /ТАСС/. Мьянма столкнулась с угрозой полномасштабной гражданской войны в результате обострения противостояния между военными, оппозицией и этническими группами внутри страны. Об этом заявила в пятницу специальный посланник генерального секретаря ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер.

"Столкновения охватывают регионы страны, даже ее центральную часть и те территории, на которые распространялось заключенное в 2015 году всеобщее перемирие, - сказала она. - Риск полномасштабной гражданской войны реален".

Эмиссар ООН добавила, что конфликт уже приобретает международное измерение, поскольку столкновения идут в регионах, граничащих с Китаем, Индией и Таиландом. В результате около 10 тыс. человек перешли через границу в соседние страны, еще примерно 175 тыс. были вынуждены покинуть свои дома, но пока остаются на территории Мьянмы.