Миссия СНГ заявила о незначительных нарушениях на выборах в Армении

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Нарушения, которые различные службы фиксируют в ходе внеочередных выборов в парламент Армении, не являются системными и не могут повлиять на результаты волеизъявления. Об этом в воскресенье, отвечая на вопрос ТАСС, заявил глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов.

"Есть какие-то [сообщения о нарушениях], которые мы получили из полиции, от других [cлужб], но это имеет несистемный характер и не влияет на итоги выборов", - сказал Нематов.

Он также отметил, что за первые три часа голосования посетил 10 участков и нарушений на них не зафиксировал. Кроме того, руководитель миссии СНГ высоко оценил работу ЦИК, проделанную при подготовке к выборам.

"Несмотря на сжатые сроки, ЦИК Армении проделал очень большую работу - провели тренинги, обучение, вовремя в установленном порядке были зарегистрированы политические партии, политические блоки. То есть они подготовились для того, чтобы провести выборы на высоком организационном уровне", - констатировал Нематов.

В выборах участвуют 25 партий и блоков, включая партию и. о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения". Среди кандидатов также блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Участки для голосования открылись в 8:00 (07:00 мск) в 2008 участках по всей стране и закроются в 20:00 (19:00 мск).