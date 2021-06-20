Жители Еревана проявляют высокую активность на внеочередных выборах в парламент

ЕРЕВАН, 20 июня. /Корр. ТАСС Андрей Берец/. Жители Еревана с самого открытия избирательных пунктов в 08:00 (07:00 мск) активно приходят на участки, чтобы отдать свои голоса за кандидатов в депутаты парламента республики на внеочередных выборах, передает ТАСС.

Выборы многие называют судьбоносными для Армении, об этом свидетельствует и высокая активность избирателей в пунктах для голосования. Уже в первые часы к пунктам, которые успели посетить корреспонденты ТАСС, выстроились очереди. По состоянию на 11:00 (10:00 мск) явка в 1,5 раза превысила аналогичные показатели, зафиксированные на парламентских выборах в 2018 году. Высокую ответственность граждан отмечают и представители участковых избирательных комиссий. Не напугала жителей армянской столицы и жара - столбики термометров в воскресенье, как и во все последние дни, приближаются к отметке в 40 градусов по Цельсию.

Активность избирателей отметил и глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов. По его словам, за 10 минут до открытия избирательного участка, расположенного в здании школы имени В. В. Маяковского, люди уже стучали в двери, желая отдать свой голос. "В 08:00 под аплодисменты собравшихся участок начал свою работу", - рассказал Нематов.

Без значительных нарушений

Как констатировал председатель участковой комиссии на пункте для голосования в школе имени А. П. Чехова, "все так спокойно, что и рассказать не о чем". Об этом же говорили и члены комиссий на других ереванских участках, на которых побывал ТАСС. Нематов, который к 11:00 (10:00 мск) успел посетить уже 10 участков, также обратил внимание журналистов, что не обнаружил нарушений за первые три часа голосования. При этом он отметил, что незначительные нарушения, фиксируемые различными службами, не носят систематического характера и на результаты выборов повлиять не смогут.

Представители миссии БДИПЧ ОБСЕ же хоть и согласились поговорить с прессой, но традиционно "темнили" - отказались сообщить, фиксировали ли они нарушения, и даже не стали говорить, какое количество участков успели посетить за первые часы работы. Наблюдатели от ОБСЕ пообещали представить всю информацию в итоговом отчете, который будет обнародован в понедельник.

Все спокойно

Политическую борьбу перед выборами отличал высокий накал: многотысячные митинги сторонников фаворитов выборов - партии "Гражданский договор" и. о. премьер-министра Никола Пашиняна и избирательного блока "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна - прошли в центре Еревана 17 и 18 июня, оппоненты обменивались жесткими взаимными обвинениями. Несмотря на это, обстановка в городе остается спокойной.

Ситуацию на многих участках можно назвать даже размеренной. Избиратели, отдав свой голос, собираются перед входом на пункт голосования. На участках дежурят один-два представителя органов правопорядка, в городе местами встречаются патрульные машины, стоящие на обочине, и группки полицейских, которые несут дежурство в обычном обмундировании. Ничто в их внешнем облике и не указывает на возможность каких бы то ни было потрясений в день голосования.

Можно отметить также доброжелательное отношение местных жителей к представителям российских СМИ. Многие прохожие, увидев бейдж аккредитации, останавливались поздороваться. Некоторые делились впечатлениями относительно внутриполитической ситуации в стране и рассказывали, почему они предпочли того или иного кандидата. При входе на участок, расположенный в школе имени Х. Абовяна на соседней улице с ЦИК республики, на просьбу пройти внутрь корреспондент ТАСС услышал одобрительное "Прессе у нас везде дорога в первую очередь!". Представители участковых избирательных комиссий также охотно идут на контакт, но соблюдают строгие правила - при каждом входе и выходе на участок обязательно фиксируется время прибытия журналиста и его аккредитационная карта.

Ежедневный прирост заболевших ковидом в Армении с мая стабильно идет на спад и сейчас составляет чуть более 60 человек в день. Несмотря на эту положительную тенденцию, на всех участках, которые посетил ТАСС, масочный режим строго соблюдается.

Выборы

В выборах участвуют 25 партий и блоков, включая партию Пашиняна "Гражданский договор" и блок Кочаряна "Армения". Среди кандидатов также блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Участки для голосования открылись в 8:00 (07:00 мск) в 2008 участках по всей стране и закроются в 20:00 (19:00 мск).