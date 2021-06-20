Минобороны Армении изучает кадры о принуждении военных голосовать за конкретную политсилу

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Армении изучает появившиеся в соцсетях и СМИ видеоролики, в которых содержится утверждение, что военнослужащим якобы дали приказ голосовать за определенную политическую силу. Об этом в воскресенье сообщили на сайте оборонного ведомства.

"В социальных сетях и СМИ распространяется информация о приказе военнослужащим голосовать за определенную политическую силу во время голосования на внеочередных парламентских выборах 20 июня 2021 года, - говорится в сообщении Минобороны. - Данная информация подробно изучается. Утверждения, [содержащиеся] в этих публикациях, пока не нашли подтверждения. Очевидно, что они основаны исключительно на том факте, что военнослужащие организованно посещали избирательные участки. Приложенные к публикациям видеозаписи являются тому подтверждением".

В оборонном ведомстве указали, что в появившихся роликах есть только кадры, демонстрирующие военнослужащих возле избирательных участков, а выводы, о том, что их принуждают отдать голос за конкретную политическую силу, являются домыслами автором материалов. Также сообщается, что на избирательных участках, которые изображены на видео, не зафиксировано никаких нарушений, связанных с волеизъявлением граждан. Как констатировали в Минобороны, прибытие призывников на участки организованными группами обусловлено служебной необходимостью.

"Что касается предвыборного процесса и самого голосования, то существует соответствующий приказ министра обороны, который строго запрещает предвыборную агитацию среди военнослужащих и предписывает им голосовать за любого кандидата", - резюмировали в министерстве.

В воскресенье в Армении проходят внеочередные выборы в парламент. В них участвуют 25 партий и блоков, включая партию и. о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения". Среди кандидатов также блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Участки для голосования открылись в 8:00 (07:00 мск) в 2008 участках по всей стране и закроются в 20:00 (19:00 мск).