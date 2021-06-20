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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Обновлено 

Иран допустил заключение соглашения по ядерной сделке в новом раунде переговоров в Вене

Заместитель министра иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи отметил, что сейчас стороны "ближе к соглашению, чем когда либо"
МИД Ирана knovakov/Shutterstock/FOTODOM
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МИД Ирана
© knovakov/Shutterstock/FOTODOM

ТЕГЕРАН, 20 июня. /ТАСС/. Соглашение по ядерной сделке может быть достигнуто в ходе следующего раунда переговоров в Вене. Об этом заявил в воскресенье глава иранской делегации на переговорах, заместитель министра иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

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"Замглавы МИД Ирана отметил, что мы ближе к соглашению, чем когда либо, и выразил надежду, что в ходе следующего этапа переговоров [стороны] смогут прийти к соглашению, хотя гарантировать это нельзя", - говорится в официальном Telegram-канале дипломата.

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