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Блок Сержа Саргсяна заявил о массовых нарушениях на выборах в Армении

Как заявили в оппозиционной блоке, "временные власти ведут преследование ведущих политических сил, а именно в отношении кандидатов и сторонников блока"

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Оппозиционный блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна считает, что на внеочередных парламентских выборах выявлены массовые нарушения, организованные сторонниками и.о. премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом говорится в заявлении политической силы.

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"Блок "Честь имею" заявляет, что, особенно в течение последних 48 часов, временные власти ведут позорное преследование ведущих политических сил, а именно в отношении кандидатов и сторонников блока. Имели место незаконные обыски и аресты, большинство из которых уже отменены судами", - отмечается в заявлении.

Оппозиционный блок также добавляет, что по состоянию на 15:45 (14:45 мск) они продолжают получать многочисленные сообщения из региональных избирательных участков по поводу давления со стороны местных властей.

Ранее в воскресенье штаб блока "Армения" бывшего президента Роберат Кочаряна также заявил, что в ночь накануне парламентских выборов по всему Еревану были распространены листовки, содержащие оскорбления в адрес лидера блока. Полиция начала расследование для выявления виновных.

В воскресенье в Армении проходят внеочередные выборы в парламент. В них участвуют 25 партий и блоков, включая партию Пашиняна "Гражданский договор". Среди кандидатов также значатся блок "Честь имею", партии "Процветающая Армения" крупного бизнесмена Гагика Царукяна и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Участки для голосования открылись в 08:00 по местному времени (07:00 мск) и будут работать до 20:00 (19:00 мск).

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