В Армении прошли парламентские выборы

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Внеочередные выборы в парламент Армении прошли в воскресенье, 20 июня, как отмечали международные наблюдатели и правоохранительные органы, в довольно спокойной обстановке. Однако еще два дня назад лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян и экс-президент и глава блока "Армения" Роберт Кочарян провели многотысячные митинги в центре Еревана. В СМИ и социальных сетях появлялись сообщения о задержаниях, стычках и провокациях. Тем не менее ситуация в субботу, 19 июня, - в день тишины - нормализовалась и остается спокойной и после завершения голосования. Активность избирателей С самого начала голосования в 08:00 по местному времени (07:00 мск) граждане страны активно приходили на участки. Атмосфера на участках была спокойная: бюллетень с нужным номером граждане помещали в конверт и опускали в урну. По данным ЦИК, явка в течение всего дня была довольно высокой в сравнении с показателями парламентских выборов 2018 года, когда к власти пришел Пашинян. К моменту закрытия участков она составила 49,40% против 48,63% три года назад. О довольно активном участии граждан в избрании нового парламента и, как следствие, будущего правительства корреспонденту ТАСС днем в воскресенье сообщил глава ЦИК. Это отмечали и международные наблюдатели. Нарушения и жалобы Серьезных нарушений, которые способны повлиять на итоги голосования, зафиксировано не было. "Проходит [избирательный процесс] достаточно спокойно, по-деловому, каких-то замечаний или существенных недостатков наблюдателями от нашей миссии не выявлено", - сообщил ТАСС координатор миссии от Межпарламентской ассамблеи СНГ Игорь Комаровский. Он поделился и итогами встречи миссии с наблюдателями от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которые тоже констатировали, что не выявили серьезных изъянов. По словам Комаровского, были обнаружены лишь незначительные нарушения технического характера.

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Представитель Следственного комитета Армении Камо Саакян проинформировал о получении ведомством материалов по 15 нарушениям, которые имеют признаки уголовного преступления. По одному случаю было возбуждено уголовное дело в связи с проносом на территорию участка газового оружия и его применением в отношении одного из избирателей. В свою очередь представитель Генеральной прокуратуры Эдгар Арсенян сообщил, что ведомство получило 64 жалобы в связи с нарушениями, 26 из них содержат признаки преступлений. Как рассказал после завершения голосования заместитель начальника полиции Армении Ара Фиданян, поступила информация о 141 случае нарушений, из которых 47 имеют признаки уголовного преступления. 25 случаев из этих 47 - попытки повторного голосования граждан либо участия в волеизъявлении вместо другого лица. Кроме того, оппозиционный блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна заявил, что на выборах выявлены массовые нарушения, спровоцированные сторонниками Пашиняна. А штаб блока "Армения" сообщил, что в ночь накануне волеизъявления по всему Еревану были распространены листовки, содержавшие оскорбления в адрес Кочаряна. Полиция начала расследование. В социальных сетях в воскресенье появились кадры, на которых люди в гражданской одежде направляли военнослужащих на участки и якобы принуждали их отдавать голоса за определенную политическую силу. В связи с этим министерство обороны распространило заявление, отметив, что проверенные видеоматериалы содержат только кадры, демонстрирующие военнослужащих возле избирательных участков, а выводы о том, что их заставляют голосовать за конкретную политическую силу, являются домыслами авторов. Также сообщалось, что на заснятых участках не зафиксировано никаких нарушений, связанных с волеизъявлением граждан. Что ожидать после выборов