Блок экс-президента Армении Саргсяна заявил о давлении в ходе выборов

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Оппозиционный блок "Честь имею" третьего президента Армении Сержа Саргсяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна заявил о давлении со стороны силовых структур республики в ходе внеочередных парламентских выборов, прошедших в воскресенье. По словам представителя блока Айка Мамиджаняна, силовики устроили обыски и задержания сторонников политической силы.

"Некоторое время назад Служба национальной безопасности без оснований и предъявления обвинения устроила обыск в доме мэра города Масиса Давида Амбарцумяна, также хотели обыскать его машину. В городе Артике та же самая структура просто похитила двух кандидатов в депутаты и двух сотрудников нашего штаба. По всей стране беспрецедентные правонарушения", - утверждал он на пресс-конференции.

По словам Мамиджаняна, адвокаты задержанных не знают места их нахождения.

В прошедших в Армении внеочередных выборах в парламент участвовали 25 партий и блоков, включая партию и. о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения". Среди кандидатов был также блок "Честь имею", а также партии крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. Явка на момент закрытия избирательных участков в 20:00 (19:00 мск) составила 49,4%.