Питающее Ялту водохранилище в результате дождей накопило больше годового запаса воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Обильные осадки, выпавшие в Ялте и спровоцировавшие подтопление, позволили накопить в водохранилище, питающем город, 24,5 млн кубических метров воды, что превышает годовой запас. Об этом в воскресенье на своей странице в Facebook сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

"Благодаря сложным погодным условиям нам удалось накопить 24,5 млн кубических метров воды при потребности годовой всей Большой Ялты [в] 21 млн", - сказала Павленко.

По словам главы администрации, в настоящее время в городе продолжаются работы по возобновлению водоснабжения. Водоканал работает над увеличением давления в городской водопроводной системе. Ожидается, что к утру эта работа будет завершена.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра, был объявлен режим ЧС регионального масштаба. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту.