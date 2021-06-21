Оппозиция раскритиковала премьера Испании за намерение помиловать каталонских политиков

МАДРИД, 21 июня. /ТАСС/. Испанская оппозиция подвергла в понедельник критике намерение правительства страны помиловать каталонских политиков, осужденных за их роль в организации незаконного референдума по вопросу о независимости региона 2017 года.

Как заявил лидер консервативной Народной партии (НП) Пабло Касадо, "правительство не только было не в состоянии решить имеющиеся проблемы, но и создавало новые". "Мы готовы снова вывести нашу страну из ужасной ситуации, в которую ее завели левые", - заверил политик, чье выступление транслировалось в Twitter НП. По версии Касадо, премьер Испании Педро Санчес "использовал помилование, чтобы нанести удар по законности". "Мы говорим "нет" тому, что делает Санчес", - сказал лидер НП.

Глава парламентской фракции крайне правой партии "Вокс" в Каталонии Игнасио Гаррига обратил внимание на акции протеста против Санчеса во время его выступления в театре "Лисео" в Барселоне. "Крики против Санчеса внутри и за пределами "Лисео", - написал Гаррига в "Твиттере". - Нет двух сторон: есть преступники и те, кто соблюдают закон". Лидер центристской партии "Граждане" Инес Арримадас выразила уверенность в том, что "испанская демократия восторжествует". "Это демонстрирует слабость Педро Санчеса, но не Испании", - сказала она.

Комментируя намерение властей Испании, лидер Каталонии Пере Арагонес заявил, что "помилования не являются решением" проблемы. "Предложение правительства Каталонии - это амнистия", - сказал глава кабмина региона. "Политический конфликт с государством может быть решен только демократическим образом путем реализации права на самоопределение", - приводятся слова Арагонеса в "Твиттере" местного правительства.

В понедельник премьер объявил, что 22 июня предложит кабинету министров помиловать каталонских политиков. В конце мая текущего года Верховный суд (ВС) выступил против данной меры.

Каталонский конфликт

В октябре 2019 года ВС Испании вынес вердикт по делу сепаратистских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали ранее никогда не применявшуюся 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.