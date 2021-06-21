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Мишель поздравил Пашиняна с победой на выборах и пообещал поддержку

Глава Евросовета заявил, что ЕС поддерживает Армению в осуществлении более глубоких реформ

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель поздравил Никола Пашиняна с победой его партии на внеочередных парламентских выборах в Армении и пообещал поддержку стране в реализации реформ.

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"Мои теплые поздравления Николу Пашиняну в связи победой на выборах. ЕС поддерживает Армению в осуществлении более глубоких реформ. Мы также готовы и дальше поддерживать стабилизацию и всеобъемлющее урегулирование регионального конфликта", - написал он в понедельник в Twitter.

В воскресенье в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. По данным ЦИК после обработки бюллетеней со всех участков, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,92%, блок Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04%. Блок "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна - 5,23%. Явка на выборах составила 49,4%.

Теги
АрменияМишель, ШарльПашинян, Никол Воваевич
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