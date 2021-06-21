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Политический кризис в Мьянме

ЕС расширил санкции против Мьянмы

Рестрикции, в частности, включают "замораживание активов и запрет на предоставление средств" 43 физическим и шести юридическим лицам

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) расширил санкции против Мьянмы, добавив в черный список восемь физических лиц и четыре организации. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Совета ЕС.

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Совет ввел санкции "в связи с военным переворотом, совершенным в Мьянме 1 февраля 2021 года, и последовавшими репрессиями против мирных демонстрантов", указывается в сообщении.

Теперь ограничительные меры затрагивают 43 физических и шесть юридических лиц. В том числе санкции включают "замораживание активов и запрет на предоставление средств указанным физическим и юридическим лицам". В конце апреля Евросоюз продлил на год санкции против Мьянмы.

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