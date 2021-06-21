Псаки: диалог России и США по стратегической стабильности начнется в ближайшие недели

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Россия в рамках принятых на саммите в Женеве решений начнут диалог по стратегической стабильности в ближайшие недели. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Предметный и энергичный" диалог. В чем сошлись и разошлись Путин и Байден после встречи

"Прежде всего, позвольте мне сказать, что президент [Байден] действительно добился именно того, чего хотел добиться в Женеве: определения сфер, в которых Соединенные Штаты и Россия могут работать вместе в общих интересах", - подчеркнула официальный представитель американского лидера.

"Мы [Россия и США] запустили переговоры по стратегической стабильности", - подтвердила Псаки. "Часть их [Путина и Байдена] обсуждения заключалась в том факте, что потребуется много последующих контактов на уровне ниже лидеров. Так что часть этого может быть, на уровне госсекретаря [США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова], часть ниже этого и до этого [переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств двух стран]. И эти обсуждения будут происходить, точнее, начинаться в предстоящие недели", - отметила представитель Белого дома.

Псаки отметила, что это было договоренностью между президентами, что "состоится последующее взаимодействие между их командами".

"Никакой дополнительной конкретной информации у меня нет. Рассчитываю, что эти обновленные данные вы будете получать от Госдепартамента и других [участвующих в переговорном процессе американских ведомств]", - уточнила пресс-секретарь Байдена.

Российско-американский саммит прошел в Женеве 16 июня. Инициативу проведения двусторонних переговоров на высшем уровне выдвинул Вашингтон. Путин и Байден обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.