Белый дом утверждает, что санкции против Минска связаны с правами человека и коррупцией

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Американская администрация считает, что новые санкции в отношении Минска продемонстрировали общую глубокую обеспокоенность США, Великобритании, Канады и Евросоюза действиями белорусских властей. Об этом сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"США в координации с союзниками и партнерами в Великобритании, Канаде и ЕС предприняли ряд действий, чтобы режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко понес издержки за различные вопиющие шаги. В прошлом месяце мы заявили, что разрабатываем список мер в отношении ключевых представителей режима, связанных с продолжающимся нарушением прав человека и коррупцией, фальсификацией результатов выборов 2020 года и принудительным изменением движения рейса авиакомпании Ryanair", - сказала она.

По утверждению Псаки, США новыми рестрикциями "привлекают власти к ответственности". "Госдепартамент и Министерство финансов США вводят санкции в отношении 62 белорусских граждан и пяти организаций в ответ на продолжающиеся репрессии. Важно то, что мы приняли меры вместе с нашими партнерами и союзниками. <...> Мы продемонстрировали общую глубокую обеспокоенность действиями режима", - сказала пресс-секретарь.