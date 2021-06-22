В стычках с полицией Израиля в Иерусалиме пострадали 20 палестинцев

КАИР, 22 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 20 палестинцев получили ранения в понедельник в столкновениях с полицией Израиля в квартале Восточного Иерусалима Шейх-Джаррах, где израильские власти планируют изъятие домов у живущих там арабских семей. Об этом говорится в сообщении Палестинского общества Красного Полумесяца.

"Двадцать человек пострадали в результате агрессивных действий оккупантов против палестинцев в Шейх-Джаррахе", - приводит текст заявления местная радиостанция Saut Al-Aqsa. По ее информации, столкновения в квартале продолжаются до сих пор. Израильские силовики применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Напряженность в Шейх-Джаррахе и в районе Храмовой горы в Восточном Иерусалиме возникла в апреле из-за планов властей Израиля передать дома восьми арабских семей, расположенные в 500 м от мечети Аль-Акса, еврейским поселенцам, которым якобы принадлежало это жилье до 1948 года. Арабы осели там в 1960-х годах, многие прожили в этих домах всю жизнь, и теперь их начали готовить к выселению с привлечением израильских силовиков.

На 10 мая было запланировано заседание Верховного суда Израиля, который, как ожидалось, должен был подтвердить решение суда нижестоящей инстанции, однако оно не состоялось и было отложено из-за эскалации конфликта между еврейским государством и палестинскими группировками из сектора Газа. В результате боевых действий радикалы выпустили по территории Израиля свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в прибрежном анклаве. В ночь на 21 мая по итогам активной челночной дипломатии египетских посредников между сторонами вступил в силу режим прекращения огня. В секторе Газа за 11 дней обострения конфликта погибли 257 человек, с израильской стороны жертвами обстрелов стали не менее 13 жителей.