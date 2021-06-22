В МИД Афганистана заявили, что вывод иностранных войск завершится "через пару недель"

ООН, 22 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар полагает, что вывод иностранных войск из его страны будет завершен "через пару недель".

"Через пару недель вывод иностранных войск будет завершен, - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня во вторник. - Международное сообщество тогда само увидит, что "Талибан" (движение запрещено в РФ) не выполнил ни одно из положений договоренностей в Дохе. Ситуация требует серьезного пересмотра позиции международного сообщества относительно мирного процесса. Дохийские договоренности и резолюции СБ ООН должны уважаться".

14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. Вывод войск начался в мае, но четкого графика темпов выхода из страны Пентагон не предоставлял. Вслед за США о выводе своих сил объявили их союзники по НАТО. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.