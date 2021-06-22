Правительство Украины заявило, что не намерено национализировать завод "Мотор Сич"

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Власти Украины не намерены национализировать предприятие по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" (Запорожье), а только докапитализировать и взять под контроль. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Мы не говорим про национализацию. Речь идет о контроле государства над стратегическим предприятием", - сказал он в интервью бизнес-порталу Uaprom.info. По его словам, для этого государство может войти в капитал предприятия. "Я думаю, что будет проведена докапитализация "Мотор Сич", и в конечном итоге контрольный пакет акций будет у государства", - сказал он, уточнив, что это пока на стадии обсуждения и анализа.

"Мотор Сич" - один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок, поставляющий продукцию более чем в 100 стран. Производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. После государственного переворота на Украине в 2014 году Киев в одностороннем порядке прекратил военно-техническое сотрудничество с Москвой.

Конфликт с инвесторами

В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций ПАО "Мотор Сич", а в августе 2019 года подали документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины. В том же месяце американская газета The Wall Street Journal сообщила о стремлении Вашингтона не допустить перехода завода под контроль китайского капитала. Осенью 2019 года на Украину приезжала группа специалистов Института оборонного анализа США для ознакомления с работой всех ключевых оборонных предприятий страны. По мнению экспертов, этот визит был напрямую связан с попыткой американцев заблокировать продажу предприятия представителям Китая.

На принадлежащие китайским инвесторам акции Служба безопасности Украины наложила арест. Они, в свою очередь, инициировали в декабре 2020 года арбитраж против Украины и первоначально оценили ущерб в $3,5 млрд. Зеленский 28 января 2021 года ввел в действие решение СНБО о санкциях против китайской компании Skyrizon и ее ключевого акционера, гражданина КНР Ван Цзиня. МИД КНР в ответ на санкции Украины потребовал соблюдать права китайских инвесторов. В настоящее время китайские инвесторы увеличили сумму ущерба на $100 млн (до $3,6 млрд) для взыскания с Украины в международном арбитраже. Шевченковский районный суд Киева 20 марта принял решение наложить арест на акции и имущество завода "Мотор Сич".

В конце марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о возврате "Мотор Сич" в собственность государства и подписал указ о национализации "Мотор Сич".