Постпред США при ООН отметила единство позиции с Россией и Китаем по Афганистану

ООН, 22 июня. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что Соединенные Штаты, Россия и Китай согласны в том, что у конфликта в Афганистане нет военного решения.

Что об этом думают в самой республике?

CША уходят из Афганистана. Что об этом думают в самой республике?

"Обращаясь к талибам (движение "Талибан". Его деятельность в России запрещена), мы подчеркиваем, что военный путь не приведет к легитимности, - сказала дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по Афганистану. - Как многие из нас подчеркнули, включая моих коллег в Совете Безопасности из Европы, России и Китая, в Афганистане военное решение невозможно".

"Мир не признает создание в Афганистане с помощью силы исламского эмирата. Есть только один путь вперед - инклюзивное политическое урегулирование путем переговоров под руководством афганцев", - добавила дипломат.

Представители администрации президента США Джо Байдена неоднократно отмечали, что у Москвы и Вашингтона, несмотря на противоречия, есть сферы взаимных интересов, где возможно сотрудничество.