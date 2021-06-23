Пелоси намерена объявить, будет ли создан спецкомитет для расследования штурма Капитолия

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) на этой неделе намерена объявить, будет ли она создавать специальный комитет для расследования январских беспорядков в Капитолии. Об этом сообщил во вторник у себя в Twitter представитель Пелоси Дрю Хэммилл.

"Уточнение относительно сегодняшнего заседания <...>. Спикер Пелоси сказала <...>, что планирует на этой неделе объявить, будет ли она создавать специальный комитет. Она по-прежнему предпочла бы [создать] двухпартийную комиссию, которую республиканцы в Сенате блокируют", - написал он.

Ранее газета Politico, а также ряд других американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Пелоси во вторник на закрытой встрече с однопартийцами объявила о намерении учредить такой комитет. Для его создания поддержка республиканцев демократам не нужна, поясняла Politico. В комитет при этом войдут представители обеих партий.

Сенаторы из числа республиканцев заблокировали 28 мая прохождение законопроекта о формировании двухпартийной независимой комиссии по расследованию обстоятельств вторжения в Капитолий. За проект было подано 54 голоса, против - 35. Однако для прохождения процедурного голосования требовалась поддержка минимум 60 сенаторов.

Инициативу, направленную на учреждение этого органа, нижняя палата Конгресса одобрила 19 мая. Однако в верхней палате законопроекту требовалась поддержка не только всех демократов, но и по меньшей мере 10 республиканцев, которые в основном резко критиковали данное предложение.