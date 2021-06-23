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Пелоси намерена объявить, будет ли создан спецкомитет для расследования штурма Капитолия

Спикер Палаты представителей Конгресса США выступит по данному вопросу на этой неделе, указал ее представитель Дрю Хэммилл

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) на этой неделе намерена объявить, будет ли она создавать специальный комитет для расследования январских беспорядков в Капитолии. Об этом сообщил во вторник у себя в Twitter представитель Пелоси Дрю Хэммилл.

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"Уточнение относительно сегодняшнего заседания <...>. Спикер Пелоси сказала <...>, что планирует на этой неделе объявить, будет ли она создавать специальный комитет. Она по-прежнему предпочла бы [создать] двухпартийную комиссию, которую республиканцы в Сенате блокируют", - написал он.

Ранее газета Politico, а также ряд других американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Пелоси во вторник на закрытой встрече с однопартийцами объявила о намерении учредить такой комитет. Для его создания поддержка республиканцев демократам не нужна, поясняла Politico. В комитет при этом войдут представители обеих партий.

Сенаторы из числа республиканцев заблокировали 28 мая прохождение законопроекта о формировании двухпартийной независимой комиссии по расследованию обстоятельств вторжения в Капитолий. За проект было подано 54 голоса, против - 35. Однако для прохождения процедурного голосования требовалась поддержка минимум 60 сенаторов.

Инициативу, направленную на учреждение этого органа, нижняя палата Конгресса одобрила 19 мая. Однако в верхней палате законопроекту требовалась поддержка не только всех демократов, но и по меньшей мере 10 республиканцев, которые в основном резко критиковали данное предложение.

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СШАТрамп, ДональдПротесты сторонников Трампа в США
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