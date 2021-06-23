Суд Гонконга рассматривает первое дело, связанное с нарушением закона о нацбезопасности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 июня. /ТАСС/. Верховный суд Гонконга в среду начал заседание по делу первого обвиняемого в нарушении закона о национальной безопасности, принятого летом прошлого года по инициативе Пекина. Как сообщил новостной портал " Сянган линъи ", этот процесс проходит с участием трех специально уполномоченных судей, без присутствия присяжных заседателей.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

Фигурантом дела является антиправительственный активист по фамилии Тун. Во время протестных акций 1 июля прошлого года 24-летний радикал въехал на мотоцикле в группу полицейских. При этом он имел при себе листовки с "революционными" лозунгами и флаг с призывом к "гонконгской независимости". Задержанный обвиняется как в терроризме, так и в подстрекательстве к сепаратизму, что по новому закону карается наказанием вплоть до пожизненного заключения. Ему также вменяется статья "опасное вождение".

Это дело рассматривают трое судей, назначенные главой гонконгской администрации Кэрри Лам в соответствии с законом о нацбезопасности. Ожидается, что процесс продлится 15 дней. Обвиняемый не смог обжаловать исключение из него коллегии присяжных заседателей. За год с момента ареста ему также было отказано в возможности выйти под залог.

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, где в 2019 году прокатилась волна массовых протестов и беспорядков.

В общей сложности полиция задержала за последние месяцы свыше 100 подозреваемых в нарушении нового закона, включая медиамагната Джимми Лая. Приговор никому из них пока не вынесен.