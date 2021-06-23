Полиция Гонконга задержала колумниста газеты "Пинго жибао" по делу о нацбезопасности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 июня. /ТАСС/. Полиция Гонконга в среду задержала колумниста оппозиционной газеты "Пинго жибао", который подозревается в сотрудничестве с иностранными силами с целью создания угрозы национальной безопасности. Об этом сообщила радиостанция RTHK .

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

По ее данным, речь идет о 55-летнем журналисте по фамилии Юн, который публиковал статьи под псевдонимом "Ли Пин". Правоохранительные органы отметили, что расследование по этому делу продолжается и не исключили дальнейших арестов.

17 июня полиция провела обыски в редакции "Пинго жибао" и ее головного медиахолдинга Next Digital Media, задержав пять руководящих сотрудников. Против двоих из них, включая главного редактора газеты Райна Ло, были выдвинуты обвинения в сговоре с внешними силами с целью создания угрозы нацбезопасности. Трое других сотрудников затем были выпущены под залог.

Правоохранительные органы связывают расследование с серией из трех десятков газетных публикаций, в которых, как утверждается, содержались призывы к иностранным санкциям против Гонконга и КНР. Следствие постановило заморозить активы газеты и связанных с ней компаний на сумму 18 млн гонконгских долларов ($2,3 млн).

Издатели направили обращение к властям с просьбой о размораживании части активов, чтобы иметь возможность выплатить зарплаты сотрудникам и продолжить операции по поддержанию текущей деятельности. В противном случае газета может прекратить издаваться уже с субботы.

"Пинго жибао" и медиахолдинг Next Digital Media принадлежат арестованному в конце прошлого года оппозиционному магнату Джимми Лаю. Он считается одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций, вспыхнувших летом 2019 года в специальном административном районе КНР. 73-летний бизнесмен оказывал финансовую поддержку протестному движению, поддерживал связи с политической элитой США, призывал к введению санкций. По этим обвинениям ему может грозить пожизненное заключение в соответствии с новым законом о нацбезопасности, принятым летом прошлого года.