СМИ: в Мьянме в мае произошло почти 300 терактов с использованием бомб

ТОКИО, 23 июня. /ТАСС/. Почти 300 террористических вылазок с использованием самодельных бомб произошло в мае в Мьянме, где активизируют подпольную вооруженную борьбу противники совершенного в стране военного переворота. Об этом сообщила в среду японская газета Nikkei со ссылкой на базирующуюся в США организацию Armed Conflict Location & Event Data Project, которая занимается сбором данных о военных конфликтах в различных регионах мира.

В крупнейшем городе страны Янгоне, в частности, 18 июня неизвестный бросил бомбу в грузовик с солдатами, которые охраняли одно из отделений Партии солидарности и развития Союза, поддерживающей военных. Машина сгорела, были жертвы. 10 июня в Янгоне на улице, сообщает газета со ссылкой на местные источники, был застрелен деятель той же партии.

После подавления массового движения протеста против переворота, пишет Nikkei, многие его молодые участники перешли к тактике террора, в том числе с использованием самодельных бомб. Мишенями вылазок становятся административные и полицейские здания, учебные заведения, связанные с военными чиновники, а также люди, которых считают осведомителями.

В конце мая, в частности, во время свадьбы в одном из многоквартирных домов Янгона взорвалась бомба, замаскированная под подарок. Погибли три человека, включая невесту. Позже подпольщики объявили ее жениха тайным агентом военных властей.

Ответственность за такие вылазки временами берут на себя подразделения подпольной вооруженной структуры, созданной нелегальным "правительством национального единства". Оно пытается объединить на основной территории Мьянмы противников переворота - главным образом сторонников запрещенной Национальной лиги за демократию, которая доминировала в свергнутом гражданском правительстве. 12 июня представитель военных властей сообщил, что в стране убиты в результате терактов более 170 "невинных людей". Во вторник войска провели операцию в округе Мандалай в центре страны против одного из отрядов оппозиции. Убиты восемь человек, сообщило информационное агентство Kyodo.