Эксперт: Западу стоит поддерживать позицию по Крыму заявлениями, а не отправкой кораблей

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Ситуация с эсминцем Великобритании показала опасность задействования военных кораблей для достижения политических целей, инцидент мог выйти из-под контроля. Такое мнение выразил профессор Джорджтаунского университета в Катаре политолог Анатоль Ливен в статье, опубликованной в среду на портале Responsible Statecraft .

"Ситуация показала опасность задействования военных кораблей и самолетов для зарабатывания дипломатических и законодательных очков. Всегда присутствует опасность случайного столкновения, в результате чего международный кризис может выйти за рамки того, что хотела бы каждая из сторон и могла бы контролировать, - отметил Ливен. - Нам следует помнить о той истерии в наших СМИ и спецслужбах, когда корабли и самолеты сил соперников приближаются к нашему воздушному пространству и территориальным водам".

По мнению эксперта, еще в 2014 году стало совершенно очевидно, что "США, НАТО и Великобритания никогда не будут воевать, чтобы защитить Украину". "Утверждать обратное значит участвовать в публичном обмане и сделать возможным, чтобы украинские горячие головы поверили в это пустое предположение, как это сделали грузины в 2008 году, напав на российские позиции в Южной Осетии, ошибочно полагая, что США будут сражаться, чтобы спасти их от российского возмездия", - обратил внимание политолог.

Профессор, назвав воссоединение Крыма с Россией "аннексией", отметил, что этот процесс был поддержан "подлинным большинством на местном референдуме". "Это необратимо без победы США и НАТО в войне с Россией", - полагает он. "Западный принцип непризнания следует поддерживать путем сдержанных официальных заявлений, а не отправкой военных кораблей", - убежден Ливен.