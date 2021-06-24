Украинская таможня вернула на службу большинство сотрудников, отстраненных решением СНБО

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ) восстановила в должностях большинство своих сотрудников, отстраненных в апреле решением Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщило в четверг издание Zaxid.net со ссылкой на таможенное ведомство.

"В настоящее время дисциплинарные производства в отношении 127 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы, из которых 46 должностных лиц Галицкой таможни Гостаможслужбы, закрыты в связи с неустановлением в их действиях дисциплинарного проступка и оснований для их привлечения к дисциплинарной ответственности", - говорится в ответе ГТСУ на информационный запрос издания Zaxid.net.

В начале апреля в рамках объявленной СНБО борьбы с коррупцией и контрабандой более 100 работников таможни в различных областях были отстранены от должности. Наибольшее количество отстраненных таможенников было на Галицкой таможне - 46. В конце апреля Гостаможслужба отстранила еще 40 таможенников.

В Гостаможне отметили, что по итогам проверок большинство дисциплинарных производств в отношении отстраненных сотрудников разных таможен закрыли из-за отсутствия в их действиях нарушений. При этом производства продолжаются касательно 22 сотрудников таможни.