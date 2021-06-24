Блинкен приветствовал решение ЕС ввести против Минска экономические санкции

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг приветствовал решение Евросоюза ввести экономические секторальные санкции против Белоруссии. Соответствующее сообщение дипломат опубликовал в Twitter.

"Соединенные Штаты приветствуют объявление Советом ЕС адресных экономических санкций против режима в Белоруссии. Мы вместе с нашими партнерами требуем привлечения к ответственности за продолжающиеся нарушения прав человека и инцидент с [самолетом авиакомпании] Ryanair 23 мая", - утверждал госсекретарь.

Санкции включают запрет на экспорт в ЕС хлористого калия, использующегося в первую очередь в удобрениях, а также нефтепродуктов, за исключением бензина и дизеля. В Белоруссию запрещено поставлять ингредиенты для табачной промышленности, технологии и программное обеспечение для контроля интернета, технику двойного назначения, имеющую военное или полицейское применение. Европейским инвесторам запрещено осуществлять долгосрочное кредитование на сроки более трех месяцев белорусских государственных структур, компаний и банков с государственным участием свыше 50%.

Совет ЕС поясняет, что санкции введены в связи с "насильственным подавлением протестов и серьезными нарушениями прав человека в Белоруссии", а также в связи с принуждением к посадке 23 мая самолета Ryanair и задержанию находившегося на борту оппозиционного блогера Романа Протасевича.