СМИ: сепаратисты Каталонии потратили €5,4 млн на продвижение своих идей за рубежом

МАДРИД, 25 июня. /ТАСС/. Счетная палата Испании считает, что на продвижение идей каталонских сепаратистов за рубежом было израсходовано около €5,4 млн бюджетных средств. Об этом сообщила в пятницу газета País.

По ее информации, ведомство ведет дело в отношении двух экс-лидеров региона Артура Маса и Карлеса Пучдемона, а также в отношении еще более 35 бывших чиновников каталонской администрации. Как подсчитала палата, на продвижение идей сторонников независимости автономии и поиск международной поддержки было растрачено около €5,4 млн.

Как напоминает издание, ведомство ведет еще одно дело, связанное с каталонским сепаратизмом. В частности, оно полагает, что экс-чиновники правительства региона израсходовали примерно €4,8 млн на организацию и проведение незаконного референдума о независимости.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

В октябре 2019 года Верховный суд Испании вынес вердикт по делу сепаратистских политиков, которые причастны к организации референдума, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. 22 июня власти Испании помиловали осужденных.