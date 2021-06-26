Посольство РФ уточняет у Госдепа, есть ли россияне среди пострадавших во Флориде

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Посольство РФ запросило у Госдепартамента США информацию о том, есть ли среди пострадавших при обрушении дома во Флориде граждане России.

"Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию в связи с обрушением многоэтажного здания в городе Серфсайд, штат Флорида. Запросили Госдепартамент на предмет наличия российских граждан среди пострадавших. В случае необходимости окажем соотечественникам консульскую помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Facebook посольства.