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Обрушение здания во Флориде.
Обрушение здания во Флориде.
Обрушение здания во Флориде.
Обрушение здания во Флориде.
Обрушение здания во Флориде.
Обрушение здания во Флориде

Обрушение здания во Флориде. Главное

© EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

В городе Серфсайд в округе Майами-Дейд штата Флорида обрушилось 12-этажное жилое здание.

  • Погибли четыре человека, 159 числятся пропавшими. Местонахождение еще 120 человек, которые могли находиться под завалами здания, установлено.
  • Президент США Джо Байден объявил режим ЧС в штате. Соответствующее распоряжение главы государства предполагает помощь властям Флориды со стороны Министерства внутренней безопасности и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям страны. До этого режим ЧС ввел губернатор штата Рон Десантис.
  • Жена президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса Сильвана Лопес Морейра де Абдо решила отправиться во Флориду, чтобы лично присутствовать при разборе завалов. Среди пропавших - ее сестра София, семья которой жила в частично рухнувшем доме.
  • Причины произошедшего еще не определены, после завершения спасательной операции проведут расследование. Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава при этом отметила, что, по всей видимости, имели место "проблемы со структурными элементами" конструкции здания.
  • Власти штата пока не получили свидетельств того, что обрушение дома было вызвано кем-то целенаправленно.
  • В районе происшествия ограничено движение транспорта. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. Спасатели пока используют лишь легкую технику для разбора завалов в случае необходимости.
  • Бывший президент США Дональд Трамп, который живет во Флориде, выразил соболезнования пострадавшим в результате инцидента.
Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдОбрушение здания во Флориде
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