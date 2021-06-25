Власти установили местонахождение 102 человек после обрушения дома во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Власти установили местонахождение по меньшей мере 102 человек, которые могли находиться под завалами здания, частично обрушившегося в четверг в городе Серфсайд (штат Флорида). Об этом заявила на пресс-конференции глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

"Установлено местонахождение 102 человек. Это вдвое больше, чем сообщалось ранее", - указала Кава, подчеркнув, что эти люди "находятся в безопасности". При этом глава округа подтвердила появившиеся ранее сведения о том, что спасатели до сих пор не установили местонахождение 99 человек, которые теоретически могут находиться под завалами.

12-этажное здание обрушилось в городе Серфсайд в ночь на четверг. По данным телекомпании ABC, погибли по меньшей мере три человека, спасатели извлекли из-под завалов более 30 пострадавших. В районе происшествия ограничено движение транспорта, причины ЧП к настоящему моменту не установлены. На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб, спасатели.