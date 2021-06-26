Байден готов предоставить ресурсы и помощь Флориде в связи с обрушением здания

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден выразил готовность предоставить штату Флорида дополнительные ресурсы и помощь для преодоления последствий обрушения здания в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд (штат Флорида). Об этом президент сообщил в ходе телефонного разговора с губернатором Флориды Роном Десантисом, опубликованном в пятницу на сайте Белого дома.

"Президент заявил, что его администрация готова обеспечить [Флориду] дополнительными ресурсами и помощью, в которых нуждается штат и местные официальные лица", - говорится в сообщении. Кроме того, Байден выразил соболезнования губернатору и жителям Серфсайда, а также поблагодарил спасателей за их героические действия.

Ранее сообщалось, что 12-этажное здание обрушилось в штате Флориде в ночь на четверг. В результате происшествия погибли четыре человека, судьба 159 других остается неизвестной. Президент США подписал в ночь на пятницу указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида.