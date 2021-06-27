В Праге заявили, что решение о выстраивании отношений с Россией примет новый кабмин Чехии

ПРАГА, 27 июня. /ТАСС/. Решение о том, как выстраивать отношения с Россией, должно принять правительство Чехии, которое будет сформировано по итогам предстоящих в республике 8 и 9 октября текущего года выборов в Палату депутатов (нижняя палата парламента). Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел страны Якуб Кулганек, слова которого привело информационное агентство CTK .

"Не думаю, что можно допустить мысль о том, чтобы у нас не было отношений с Россией, - отметил он. - Отношения должны были бы строиться на основе взаимного уважения и должны были бы быть, если это возможно, прагматичными. Решение о том, каким способом они будут выстраиваться, остается, с моей точки зрения, за будущим правительством [Чехии, которое будет сформировано после парламентских выборов]. Оно должно бы было сказать, каким способом наши отношения выстраивать".

По мнению чешской стороны, одним из условий для начала диалога Праги с Москвой является исключение Чехии из списка недружественных России государств, в который она внесена вместе с США. Включение республики в него, как утверждает Кулганек, противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

По инициативе Кулганека в МИД Чехии на текущей неделе состоялся закрытый для общественности круглый стол экспертов парламентских партий по теме отношений республики с РФ. Рекомендации, которые были выработаны, может использовать будущее правительство страны. Согласно министру, НАТО и Евросоюз заинтересованы в диалоге с Россией. Это касается и прибалтийских государств, у которых длительное время существуют сложные отношения с Москвой.

С российской стороной, согласно Кулганеку, продолжается дискуссия об административно-технических аспектах работы чешского посольства и Чешского дома (выполняет функции центра культуры) в Москве и дипломатического представительства РФ в Праге. Помощь Чехии в поддержании деятельности ее посольства предложили страны Евросоюза. "В данный момент мы приняли решение, что пока не воспользуемся [данным предложением]", - сказал министр.

На фоне обострения российско-чешских отношений, согласно главе МИД, работы у чешского дипломатического представительства стало меньше. "Мы решаем, каким образом обеспечить деятельность посольства и Чешского дома [в Москве], чтобы она соответствовала нашим амбициям в чешско-российских отношениях. Дискуссия продолжается", - сказал Кулганек.

Обострение в российско-чешских отношениях

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Позднее стороны договорились о приведении в паритетное соответствие штатов посольств РФ в Праге и Чехии в Москве. В каждом из них с 1 июня работают по семь дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников.