Земан подтвердил, что рассматривает разные версии по поводу инцидента во Врбетице

ПРАГА, 27 июня. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан рассматривает различные версии событий во Врбетице и считает необходимым тщательно расследовать этот инцидент, чтобы установить правду о том, что там произошло. Об этом хозяин Пражского града заявил в воскресенье в интервью телеканалу CNN Prima News .

"Я не изменил свой взгляд [по поводу возможности нескольких версий причин инцидента], - отметил он. - Я стараюсь искать правду".

По словам Земана, причастность к инциденту во Врбетице россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, является лишь одной из версий. Необходимо расследовать вероятность, что взрывы на военных складах в этой деревне на востоке Чехии произошли из-за неумелого обращения с хранившимися там боеприпасами, а также версии, что это была попытка скрыть финансовую недостачу или кражу оружия, уверен президент.

Чешский лидер напомнил, что вскоре после того, как чешские власти предали огласке информацию об инциденте во Врбетице и выступили с утверждениями о причастности к нему российской стороны, сам он сделал официальное заявление, в котором указал на необходимость рассматривать все версии случившегося. "В моей десятиминутной речи содержится цитата из отчета Службы безопасности и информации (контрразведка Чехии - прим. ТАСС), что нет доказательств и свидетельств [очевидцев], что эти два российских агента проникли на территорию [складов] во Врбетице", - сказал Земан, подчеркнув, что к версии о возможной причастности российских спецслужб к взрывам он относится серьезно.

"Я совершенно не исключаю, что версия [следствия] с этими российскими агентами может быть правдива. Я только ставлю под сомнение то, что она единственная", - отметил хозяин Пражского града.

О возможности встречи ЕС - РФ

Земан также прокомментировал инициативу канцлера Германии и президента Франции о целесообразности встречи лидеров стран Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Люди должны общаться. Для меня это аксиома. Если они не общаются, то их можно подозревать в том, что они страдают от комплекса неполноценности. <...> Поэтому [они] боятся контактов с другой стороной, - сказал Земан. - Байден не боялся контактов с Путиным. Почему этого должны бояться [высшие] представители Евросоюза?"

Президент Чехии также напомнил, что Россия является важным экономическим партнером Евросоюза.

Обострение в российско-чешских отношениях

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Позднее стороны договорились о приведении в паритетное соответствие штатов посольств РФ в Праге и Чехии в Москве. В каждом из них с 1 июня работают по семь дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников.