Блинкен обсудил с Лапидом необходимость улучшения израильско-палестинских отношений

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье на переговорах в Риме с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом обсудил необходимость улучшения отношений с палестинцами. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам встречи.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили поддержку стабильности в регионе, развитие усилий по нормализации в регионе и необходимость улучшения израильско-палестинских отношений. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лапид подчеркнули тесные партнерские отношения между США и Израилем, а также неизменную поддержку Америкой безопасности Израиля", - отметил дипломат.

Перед переговорами глава американской дипломатии поддержал достигнутые Израилем соглашения о нормализации отношений с некоторыми арабскими странами, однако подчеркнул, что данная ситуация не может заменить контактов между израильтянами и палестинцами по урегулированию конфликта. "Мы решительно поддерживаем эту идею и надеемся, что будут и другие участники [соглашений по нормализации отношений с Израилем]. Я думаю, мы также обнаружили или, возможно, открыли заново, что, как бы ни были они важны, как бы ни были жизненно необходимы, они не заменяют собой участие [Израиля] в решении проблем между израильтянами и палестинцами", - заявил Блинкен. Он намеревался обсудить с израильским коллегой "ситуацию в Газе, где существует острая необходимость как в гуманитарной помощи, так и в восстановлении в более широком смысле".

Переговоры Блинкена и Лапида в Риме стали первой встречей на высоком уровне представителей США и Израиля с момента приведения к присяге нового правительства еврейского государства 13 июня.