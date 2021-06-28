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В ООН не стали комментировать слова Лаврова о "порядке, основанном на правилах"

Ранее глава МИД РФ раскритиковал избирательный подход западных стран к международному праву и попытки подменять признанные нормы, закрепленные в том числе решениями ООН, "порядком, основанным на правилах"

ООН, 28 июня. /ТАСС/. Секретариат ООН считает необходимым, чтобы в международных делах соблюдались те правила и принципы, которые закреплены в Уставе ООН и поддержаны всеми странами международной организации. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "порядок, основанный на правилах", - это воплощение двойных стандартов.

"Я оставляю вам анализ того, что сказал министр иностранных дел, - ответил Дюжаррик задавшему вопрос журналисту. - Что действительно важно, так это то, что в нашей организации есть правила и принципы, под которыми подписались 193 страны. Страны-подписанты должны соблюдать эти правила и принципы".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в статье, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсантъ" и журнале "Россия в глобальной политике", раскритиковал избирательный подход западных стран к международному праву и попытки подменять признанные нормы, закрепленные в том числе решениями ООН, "порядком, основанным на правилах".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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