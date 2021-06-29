В правительстве Эсватини опровергли данные о том, что король покинул страну

ПРЕТОРИЯ, 29 июня. /ТАСС/. Король Эсватини Мсвати III все еще находится в стране и управляет королевством. Об этом говорится в заявлении правительства, подписанном исполняющим обязанности премьер-министра Тембой Масуку и размещенном во вторник на его официальном портале.

"Король находится в стране и продолжает руководить работой правительства в интересах Эсватини", - отмечается в сообщении. В нем подчеркивается, что нынешнее заявление сделано в связи с "появившимися в СМИ ошибочными сообщениями".

Ранее во вторник ведущие африканские издания передали, что король Эсватини экстренно выехал из страны, где крупные беспорядки создали угрозу для безопасности монарха. Так, газета The East African сообщила, что король бежал из страны после того, как 28 июня акции протеста, вызванные правительственным запретом на демонстрации, переросли в беспорядки. В городах жгли и грабили магазины. В свою очередь, телеканал eNCA сообщил, что Мсвати III прибыл в Йоханнесбург.

С минувшей недели в Эсватини проходят широкие акции протеста. Для их разгона, по данным издания, полиция сначала применяла слезоточивый газ, однако затем стала использовать огнестрельное оружие с боевыми патронами.

Королевство Эсватини по конституции является монархией. Королю принадлежит законодательная и исполнительная власть, монарх назначает премьер-министра, членов правительства, судей и государственных служащих. Королевство, которое до весны 2018 года называлось Свазиленд, располагается на юге Африки на площади 17 тыс. кв. км и по размерам находится на 153-м месте среди всех государств мира. Страна граничит с ЮАР и Мозамбиком, не имея выхода к морю.