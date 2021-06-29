СМИ: Карлос Гон принял решение бежать из Японии непосредственно в тот же день

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Бывший глава автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон принял решение покинуть Японию непосредственно в день своего побега из страны. Об этом заявил во вторник в ходе судебного разбирательства американец Майкл Тейлор, которого обвиняют в причастности к организации побега.

"Он [Гон] хотел попробовать, сможет ли он въехать в страну и покинуть ее на частном самолете. Он хотел увидеть процедуру проверки безопасности в аэропорту", - приводит его слова телеканал NHK.

"Когда мы прибыли в Осаку и Гон увидел большой ящик, он сказал, что нужно бежать сегодня вечером. Я думаю, он принял решение о побеге внезапно, в тот же день", - добавил Тейлор. Он также отметил, что несколько раз слышал от самого Гона и его супруги об отсутствии состава преступления в случае выезда из Японии в статусе вышедшего из тюрьмы под залог.

2 февраля Питер и Майкл Тейлоры были экстрадированы из США и доставлены в Японию по запросу столичной прокуратуры. Следствие полагает, что они в декабре 2019 года встретились в одной из токийских гостиниц с Гоном, который перед этим бежал из-под домашнего ареста.

Они вместе приехали в город Осака на юго-западе острова Хонсю. В международном аэропорту Осаки экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике, предназначенном для звуковой аппаратуры, в частный самолет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан.