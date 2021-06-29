Псаки ушла от ответа на вопрос о возможности войны в Афганистане после вывода сил США

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ушла от ответа на вопрос журналистов о том, обеспокоены ли в Вашингтоне относительно возможности начала гражданской войны в Афганистане после вывода сил США из этой страны.

Во вторник Псаки сопровождает американского лидера Джо Байдена в поездке в Висконсин, она общалась с журналистами на борту президентского самолета по пути в этот штат, аудиозапись беседы разметил на своем канале в YouTube Белый дом. Так, один из представителей СМИ отметил, что ранее командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер выразил мнение, что эскалация насилия может привести к гражданской войне в Афганистане, репортер также спросил, есть ли у администрации какие-либо опасения относительно такой возможности.

В ответ Псаки напомнила, что на прошлой неделе Байден встретился в Белом доме с президентом Афганистана Ашрафом Гани и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой. "Он [Байден] подтвердил нашу приверженность работе с ними не только над [вопросом доставки] гуманитарной помощи, но и также над оказанием помощи в сфере обеспечения безопасности, а также нашу приверженность продолжению присутствия на местах", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

"Я также отмечу, что принятое президентом решение о выводе войск из Афганистана соответствует его взглядам на эту войну за последние 20 лет. Но он также принял это решение, потому что, учитывая временные рамки, установленные предыдущей администрацией, это было четко изложено, что если мы не выведем силы, американские мужчины и женщины столкнутся с огнем <...>. Это не является чем-то, что верховный главнокомандующий считал был приемлемым, следовательно, мы в этом графике, мы [планируем уйти] к сентябрю. Как вам известно, были оценки со стороны разведсообщества и других, я бы направила вас к ним относительно этих оценок ситуации", - продолжила Псаки.

Байден 14 апреля объявил о планах начать вывод американских военнослужащих из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября. Это решение отличается от обязательств Вашингтона вернуть свои войска домой к 1 мая 2021 года, которые были закреплены в соглашении, достигнутом в феврале прошлого года в Дохе предыдущей администрацией США и движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Операция в Афганистане началась в октябре 2001 года и стала самой продолжительной в американской истории. В 2010-2013 годах численность войск США и их союзников превышала там 150 тыс. человек. Основные боевые части были выведены в 2014 году. На конец апреля в Афганистане, по данным Пентагона, находились 2,5 тыс. американских солдат и офицеров.