Мэр Серфсайда заявил, что на обрушившемся здании могла быть незаконная надстройка

МАЙАМИ /штат Флорида/, 29 июня. /ТАСС/. Власти города Серфсайд в окрестностях Майами (штат Флорида) проверяют информацию о возможном нелегальном возведении жилой надстройки на обрушившемся на прошлой неделе жилом многоэтажном доме. Об этом во вторник сообщил в разговоре с журналистами мэр Серфсайда Чарлз Беркетт.

"Должен вам честно сказать, мне неформально сообщили о том, что, возможно, в последний момент был добавлен еще один этаж. По [строительным] планам и тому, что успел раскопать наш персонал, я пока не могу это подтвердить. <...> Мы будем это выяснять", - сказал он, отвечая на вопрос о существовании 13-го этажа, где, возможно, располагался пентхаус.

Городские власти пока не могут сказать, могло ли стать причиной обрушения такое нарушение проектного плана. "Не могу подтвердить, что это могло стать причиной [обрушения], но, определенно, если здание строилось с утвержденным [на 12 этажей] планом и какие-то люди приходят и говорят: "Эй, тут отличное расположение, давай достроим еще один этаж ради забавы", - то это очень серьезно", - резюмировал Беркетт.

Жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день работ из под завалов удалось спасти 37 человек, однако затем выживших не находили. По последним данным, погибли 11 человек, судьба еще 150 остается неизвестной.