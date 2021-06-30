Минобороны Великобритании прокомментировало инцидент с фрегатом Нидерландов в Черном море

"Свобода навигации - фундаментальное право, которым обладают все страны. По-прежнему важно, чтобы все действия [в этой сфере] были безопасными и профессиональными и не расходились с нормами международного права", - отмечается в сообщении британского оборонного ведомства в Twitter.

Во вторник Минобороны Нидерландов выступило с заявлением, что российские истребители якобы создали небезопасную ситуацию в Черном море, пролетая слишком низко над фрегатом Evertsen. Инцидент произошел 24 июня, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма. С точки зрения голландской стороны, своими действиями Россия нарушила право на свободу судоходства, а также двусторонние соглашения, в том числе соглашение о предотвращении инцидентов на море, которое направлено на то, чтобы исключить небезопасные ситуации в море.

В свою очередь в Минобороны России сообщили, что фрегат Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива, в связи с чем для предупреждения нарушения границы РФ были подняты российские истребители и бомбардировщики. Как уточнили в военном ведомстве, "полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Фрегат Evertsen входит в состав британской авианосной ударной группы во главе с эсминцем Defender, который 23 июня вторгся в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму.

Согласно сообщению Минобороны РФ, российские военнослужащие и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения эсминца, после чего он покинул границы территориального моря России. В ведомстве действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а "проводили учебные стрельбы".