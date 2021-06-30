Конгрессмены США одобрили создание спецкомитета по расследованию беспорядков 6 января

В поддержку документа высказались 222 законодателя, против - 190. Голоса распределись практически по партийной линии.

Только двое из 211 республиканцев Палаты представителей проголосовали за создание комитета - Лиз Чейни (от штата Вайоминг) и Адам Кинзингер (от штата Иллинойс). Они оба были в числе 10 конгрессменов-республиканцев, проголосовавших за импичмент бывшего президента Дональда Трампа в январе.

О комитете

Спецкомитет будет состоять из 13 конгрессменов от обеих партий. Пятеро из его членов будут выбраны после консультаций с лидером республиканского меньшинства Палаты представителей Кевином Маккарти (от штата Калифорния). Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) сможет сама выбрать восемь других членов спецкомитета, включая его председателя, а также сохраняет за собой право отказать Маккарти в его кандидатурах и решать, кто войдет в окончательный состав комитета, который получит право вызывать повесткой свидетелей на свои слушания.

Спецкомитет проведет расследование связанных с беспорядками проблем в системе безопасности Капитолия и в процессе передачи власти в стране, отмечается в тексте инициативы. Пока не установлен срок для подготовки окончательного отчета, но спецкомитет может представить промежуточные результаты своего разбирательства, а также рекомендации по законодательным вопросам.

Замена независимой комиссии

В мае Палата представителей поддержала инициативу о создании независимой комиссии по расследованию беспорядков. Тогда к одобрившим предложение демократам присоединились 35 республиканцев. Однако в Сенате Конгресса не прошло данное предложение о независимой комиссии, куда должны были войти эксперты из обеих партий. Лишь семь сенаторов-республиканцев поддержали инициативу, их однопартийцы в верхней палате заявили, что в комиссии нет необходимости. Тогда Пелоси выступила с предложением создать спецкомитет в нижней палате. "Он [спецкомитет] установит истину - чего, очевидно, боятся республиканцы", - заявила перед голосованием Пелоси.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время президентом страны, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.