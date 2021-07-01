Глава МО ФРГ считает, что нельзя предсказать, какие политические события ждут Афганистан

"Думаю, в настоящий момент никто не может реально предсказать, какие политические события будут происходить в этой стране. Будет ли возможен какой-то процесс политической трансформации <...> или же в стране будут нарастать проблемы. Полагаю, это открытый вопрос и для [движения] "Талибан" (запрещено в РФ), и для афганского правительства", - сказала министр. Она говорила на немецком языке, на английский ее слова передавал переводчик.

Днем ранее Крамп-Карренбауэр подтвердила, что вооруженные силы страны спустя 20 лет завершили участие в миссии Resolute Support в Афганистане. Как сообщило агентство DPA, первый самолет с военнослужащими Бундесвера, принимавшими участие в миссии, в среду днем прибыл в Германию. "В первую очередь, позвольте мне сказать, как я рада тому, что все наши военные вернулись домой целыми и невредимыми. Они только что вернулись из Афганистана. <...> Мы никогда не должны забывать, что за 20 лет мы сделали так, чтобы Афганистан не был убежищем для терроризма, чтобы можно было создать условия для того, чтобы по меньшей мере одно поколение выросло иначе, чем предыдущее. Думаю, сейчас - после вывода сил - важно поддерживать Афганистан в сохранении этих достижений", - сказала Крамп-Карренбауэр во время видеоконференции в Германском фонде Маршалла, заверив, что страны НАТО привержены продолжению оказания помощи Афганистану и после вывода сил.

"Уроки, которые я вынесла из [миссии] в Афганистане, заключаются в том, что, когда речь идет о будущих миссиях <...>, мы действительно должны смотреть, каковы наши политические цели, как мы их определяем, как мы можем их достичь. Думаю, что в отношении Афганистана мы были слишком амбициозны в постановке наших политических целей. Полагаю, это должно быть уроком для нас в плане дальнейшего участия в международных делах", - добавила министр. По ее мнению, миссия в Афганистане при этом повысила "уровень оперативной совместимости" между союзниками.