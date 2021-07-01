СМИ: полиция в Бразилии расследует возможную коррупцию при закупке вакцины Covaxin

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 июля. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии начала расследование в связи с появившейся в прессе информацией о возможной коррупции при заключении контракта на закупку Минздравом вакцины против коронавирусной инфекции Covaxin. Соответствующее ходатайство в ведомство направил Минюст южноамериканской республики, сообщает в среду газета Globo.

По информации издания, следствие поручено подразделению, которое уполномочено проводить оперативные мероприятия в отношении лиц, пользующихся неприкосновенностью, хотя пока таковых фигурантов в деле нет. Параллельное расследование инициировала также прокуратура столичного Федерального округа, отмечает Globo.

В среду Минздрав страны временно приостановил реализацию контракта на закупку вакцины, выпускаемой индийской компанией Bharat Biotech на фоне обвинений в коррупции при заключении контракта. На прошлой неделе в распоряжение газеты Estado de Sao Paulo попали секретные депеши посольства Бразилии в Индии. Согласно этим телеграммам, первоначальная стоимость препарата составляла $1,34 за одну дозу, а в соответствии с контрактом, подписанным Минздравом, эта сумма выросла до $15 за дозу. Как сообщило издание, сотрудники бразильского министерства, принимавшие участие во внутриведомственных процедурах по закупке Covaxin, обращали внимание на непривычно оперативное рассмотрение данного вопроса и сообщали о давлении на них со стороны третьих лиц.

В связи с публикацией несколько бразильских сенаторов обратились в высшую судебную инстанцию страны с требованием начать расследование в отношении президента Жаира Болсонару. Главу государства, который, как утверждается, был в курсе опасений чиновников Минздрава насчет коррупционной составляющей закупки, подозревают в преступном бездействии при заключении контракта. Как утверждается, к заключению контракта на приобретение Covaxin по завышенным ценам через сингапурский офшор причастен депутат Рикарду Баррус, являющийся официальным представителем правительства в парламенте страны.