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Назарбаев считает, что на Западе хотят отделить страны Центральной Азии от России

По словам первого президента Казахстана, "шум против Китая" в стране также исходит извне

НУР-СУЛТАН, 1 июля. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев полагает, что на Западе хотят отделить государства Центральной Азии от сферы российского влияния.

"Наше желание объединить центральноазиатские республики - это на Западе не нравится. Они не хотят. Они хотят всех нас отделить от России теперь. Вокруг этого работают", - сказал Назарбаев в документальном фильме "Штрихи к портрету", который был показан в четверг в эфире республиканского телеканала "Хабар".

Журналист также попросила Назарбаева прокомментировать высказывания некоторых российских политиков о северных областях Казахстана. Первый глава республики отметил, что точку в этом вопросе поставил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который заявил, что у России не было и нет территориальных претензий к Казахстану. "Сегодня кто чего не говорит, политики всякое говорят, - признал бывший президент республики. - Это все идет в контексте восточной Украины, Крыма. Поэтому не надо обращать внимания на такие высказывания".

По словам Назарбаева, "шум против Китая" в Казахстане также исходит извне. "[Это] третьи силы, чтобы нас рассорить с Китаем, рассорить с Россией", - констатировал он.

Теги
КазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан Абишевич
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