Байден провел совещание в Серфсайде, где обрушилось здание

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден по прибытии в Серфсайд (штат Флорида), где частично обрушился жилой дом, провел в четверг совещание с представителями местных властей и чрезвычайных служб. Запись начала встречи распространили американские телеканалы.

"Я думаю, что имею полномочия <...> покрыть 100% затрат [местных властей]. <...> Уверен, что я смогу это сделать", - сказал Байден. Президент попросил рассказать ему, какая помощь требуется от федерального правительства.

Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава отметила "невероятное сотрудничество" властей различных уровней, правоохранителей по проведению поисково-спасательной операции. "Мы работаем вместе над решением кризиса, выяснением того, что произошло", - добавила она.

По словам губернатора Флориды Рона Десантиса, президент США с самого первого дня признавал всю серьезность трагедии и оказывал поддержку.

Байден позднее также встретился с работниками экстренных служб, которые участвуют в поисково-спасательной операции. "Я хотел просто зайти сюда и поблагодарить вас", - сказал собравшимся американский лидер. В целом во встрече приняли участие около 50 спасателей.