AP: США не успели выполнить план по поставкам за рубеж 80 млн доз вакцин к концу июня

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена не успела поставить за рубеж 80 млн доз вакцины от коронавируса к концу июня. Об этом свидетельствуют данные, которые приводит в четверг агентство Associated Press.

В середине мая Байден, выступая в Белом доме, заявил, что Соединенные Штаты станут "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран и поставят больше таких препаратов, чем Россия и Китай. По его словам, США к концу июня должны были поставить в другие государства в общей сложности 80 млн доз препаратов от коронавирусной инфекции.

Как отмечает AP, по состоянию на 30 июня Соединенные Штаты смогли направить за рубеж лишь 24 млн доз вакцины. При этом поставки коснулись лишь 10 стран при том, что изначально речь шла о 50 государствах.

Агентство при этом подчеркивает, что задержки в поставках вакцин вызваны возникшими у принимающих стран сложностями. В частности речь идет о бюрократических проволочках, которые замедляют процесс одобрения поставок. В свою очередь США к концу июня направили всем странам, рассчитывающим на получение вакцин, соответствующее предложение, а компании-производители подготовили запас препарата, который будет распределен между нуждающимися странами.