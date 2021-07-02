В ООН подтвердили продление Форума политического диалога в Ливии

ЖЕНЕВА, 2 июля. /ТАСС/. Работающий в Швейцарии с 28 июня Форум ливийского политического диалога, работа которого первоначально была рассчитана на четыре дня, продлил свое заседание. Сообщивший об этом в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель женевской штаб-квартиры ООН Реал Леблан дал понять, что сроки завершения встречи на настоящий момент не установлены.

"Встреча должна была, как предполагалось, завершиться сегодня, однако, возможно, будет принято решение о ее продлении", - сказал он. Леблан напомнил, что первоначально форум планировался как четырехдневный (с 28 июня по 1 июля), однако затем был продлен.

Как сообщил в четверг ТАСС источник в парламенте Ливии, "в результате продолжающихся разногласий между участниками работа форума продлена до субботы". По его словам, "это последний шанс достичь соглашения о правовой и конституционной основе для законодательных и президентских выборов".

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Ливии Ян Кубиш участвовал в четверг в заседании по видеосвязи, так как заразился коронавирусом. Как отметил на брифинге в Женеве в пятницу Реал Леблан, Кубиш "чувствует себя хорошо, внимательно следит за встречей", и, видимо, "его карантин скоро закончится".

Форум ливийского политического диалога приступил к работе в понедельник с целью обсуждения подготовки к выборам, которые намечено провести 24 декабря. По данным миссии ООН по поддержке в Ливии, встреча, проходящая в неназванном месте "в окрестностях Женевы", предоставляет возможность членам форума разработать предложения по дальнейшему содействию проведению выборов в части, касающейся конституционной основы выборов. Выступая на открытии форума 28 июня, Кубиш выразил сожаление в связи с тем, что парламент до сих пор не прояснил конституционные основы выборов и не принял соответствующего законодательства. Он призвал "преодолеть разногласия и дефицит доверия и сфокусировать внимание в ближайшие дни на достижении широкого, насколько это возможно, консенсуса".