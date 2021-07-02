Байден заявил, что США не завершат вывод войск из Афганистана в ближайшие дни

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Вывод американских войск из Афганистана не завершится в ближайшие несколько дней, вопреки сообщениям прессы на эту тему. Об этом заявил в пятницу журналистам в Белом доме президент США Джо Байден.

На просьбу уточнить, действительно ли вывод войск США из Афганистана закончится в ближайшие дни, американский лидер ответил отрицательно. "Мы движемся в точности по графику, находимся в той точке, где и рассчитывали быть [к настоящему времени в плане вывода американского воинского контингента из Афганистана]", - сказал при этом Байден.

"Я просто хотел гарантировать наличие достаточного пространства для маневра <...>", - отметил глава администрации США. По его словам, "некоторые силы [США] будут оставаться [в Афганистане]". "Речь идет о рациональном выводе [войск] вместе с нашими союзниками. Ничего необычного нет", - подчеркнул Байден.

Глава Белого дома уклонился от прямого ответа на вопрос о том, считает ли он, что есть угроза падения правительства Афганистана в связи с предстоящим уходом американских войск. "Послушайте, мы ведем эту войну 20 лет. 20 лет. Я встречался с руководством правительства Афганистана здесь, в Белом доме, в Овальном [кабинете]. Считаю, что у них есть потенциал, позволяющий поддерживать правительство", - отметил Байден, имея в виду свои недавние переговоры в Вашингтоне с президентом Афганистана Ашрафом Гани и главой афганского Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой. Одновременно Байден констатировал, что властям в Кабуле придется вести "в перспективе больше переговоров" с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в России). "Однако я обеспокоен тем, что им надо заниматься внутренними вопросами, чтобы обеспечить того рода поддержку, которая им необходима в масштабах всей страны, дабы сохранять правительство", - признал президент США.

Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск начался в мае. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.