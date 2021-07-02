Байден увеличил федеральную помощь Флориде на ликвидацию последствий ЧП

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден распорядился в пятницу увеличить объемы помощи из федерального бюджета, оказываемой властям штата Флорида для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в населенном пункте Серфсайд. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, американский лидер отдал указание о предоставлении "дополнительного содействия штату Флорида". Решение главы администрации США означает, что федеральное правительство берет на себя погашение 100% расходов, которые относятся к проведению различных работ и экстренных мероприятий, связанных с трагедией в Серфсайде, пояснил Белый дом. Согласно изложенной им информации, распоряжение Байдена охватывает период 30 дней, начинающийся 24 июня. Именно в этот день в Серфсайде случилось ЧП. До настоящего времени федеральные власти оплачивали стоимость 75% упомянутых работ.

В Серфсайде в окрестностях Майами в ночь на 24 июня обрушился 12-этажный жилой дом. Согласно последним официальным данным, погибли 20 человек, судьба 128 остается неизвестной. Причины ЧП пока не установлены. К проведению расследования обстоятельств случившегося привлечены в том числе сотрудники ряда специализированных ведомств федерального правительства. Байден в четверг посетил место трагедии.