Верховный комиссар ООН приветствовала освобождение заключенных в Мьянме

ЖЕНЕВА, 6 июля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет приветствовала освобождение в Мьянме на минувшей неделе более двух тысяч заключенных. Выступая во вторник в Женеве на 47-й сессии Совета ООН по правам человека, она расценила эти действия властей страны как "первый шаг", призвав освободить также "многие тысячи" других находящихся под стражей.

"Я приветствую освобождение на прошлой неделе 2 200 заключенных в качестве первого шага, однако это следует осуществлять без каких-либо условий и за этим должно быстро последовать освобождение многих тысяч произвольно задержанных, включая политических руководителей", - сказала Бачелет.

Верховный комиссар подчеркнула, что "в целях мирного разрешения кризиса" Мьянме нужен "национальный диалог с участием всех игроков, включая военный режим, правительство национального единства, этнические вооруженные организации, организации гражданского общества и движение сопротивления, в том числе группы гражданского неповиновения, профсоюзы и забастовочные комитеты".

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями. По данным правозащитников, в Мьянме убиты более 870 участников движения протеста.