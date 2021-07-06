"Евротройка" обеспокоена решением Ирана производить обогащенный металлический уран

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Великобритания, Франция и ФРГ выразили серьезную озабоченность решением Ирана о производстве обогащенного металлического урана. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении внешнеполитических ведомств трех европейских стран.

"Мы, министры иностранных дел Франции, Германии и Соединенного Королевства, серьезно обеспокоены последним отчетом Международного агентства по атомной энергии, подтверждающего, что Иран предпринял шаги для производства обогащенного металлического урана. Это серьезное нарушение взятых Ираном на себя обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. У Ирана нет реальной гражданской необходимости производить металлический уран или заниматься научно-исследовательскими работами по этой теме. Это шаг по направлению к разработке ядерного оружия", - сказано в коммюнике.

Стороны также отметили, что решение Ирана о производстве обогащенного металлического урана ставит под вопрос успех переговоров в Вене по ядерной программе Тегерана.

"Своими последними шагами Иран ставит под угрозу успешное завершение дискуссий в Вене, несмотря на прогресс, достигнутый в ходе состоявшихся до настоящего момента шести раундов переговоров", - отмечается в коммюнике.